Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 141: Der perfekte Partner
22 Min.Ab 12
Julia Kleist (33) steht unter Schock! Sie erwischt ihren Mann in flagranti mit einer Mitarbeiterin ihrer gemeinsamen Firma und steht auf einmal vor dem Nichts: Mann weg, Job weg, Sicherheit weg. Da Julia ihrem Sohn Tristan (10) ein besseres Leben bieten möchte als sie es früher hatte, will sie sofort einen neuen Mann kennenlernen, der für sie beide sorgen kann. Der Agenturchef Max Meyenkamp (34) scheint dafür der perfekte Kandidat zu sein - glaubt Julia zumindest.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1