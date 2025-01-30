Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Max Flick - ein Name, der Viola König nie wirklich aus dem Kopf ging. Eine Wahrsagerin hatte der damals 16-Jährigen vorausgesagt, dass dieser Mann die Liebe ihres Lebens werde. Heute, 15 Jahre später, ist diese Prophezeiung nur noch eine lustige Anekdote aus ihrer Jugend. Viola steht kurz vor der Hochzeit mit dem bodenständigen Arzt Oliver. Doch dann erhält sie einen Anruf, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.
