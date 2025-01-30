Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 147: Tödliche Fitness
Für Julian Fischer (32) stehen seine Frau Susan und Tochter Mia an erster Stelle. Immer mit dabei ist auch "Paps" - Leopold, der Vater von Susan. Er mischt sich häufig in die Angelegenheiten des Paares ein. Auch wenn er es nur gut meint, Julian würde gerne einige Entscheidungen ohne den Patriarchen fällen. Doch dann erfährt Julian, welche illegalen Machenschaften unter Leopolds Regime ablaufen. Es kommt zum Konflikt. Julian muss sich zwischen Recht und Unrecht entscheiden.
