Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 151: Anders als geplant
23 Min.Ab 12
Mit One Night Stands kennt sich Hanna Gruber (36) aus. Grade als sie meint, mal wieder auf einen Womanizer reingefallen zu sein, überredet sie ihr Mitbewohner und bester Freund Kai (37), eben diesem Womanizer Philipp eine Chance zu geben. Und - Volltreffer! Sie zieht zu ihm, bekommt die Welt zu Füßen gelegt und on top auch noch einen Heiratsantrag. Alles scheint perfekt. Nur ihr bester Freund Kai fehlt. Ist Hannas neues Bilderbuchleben das, was sie wirklich will?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1