Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Marie im Teufelskreis
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Marie Helfrich hat kein leichtes Leben. Ihre Eltern sind frisch getrennt und bekriegen sich bis aufs Blut. Jetzt flattert auch noch eine hohe Rechnung ins Haus - eine Abmahnung wegen illegaler Musikdownloads. Marie versucht um jeden Preis die Rechnung vor ihrer Mutter zu verbergen. Doch jeder Versuch an Geld zu kommen scheitert. Bis Marie ein unmoralisches Angebot erhält ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1