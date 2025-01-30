Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 37
Folge 37: Marie im Teufelskreis

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Marie Helfrich hat kein leichtes Leben. Ihre Eltern sind frisch getrennt und bekriegen sich bis aufs Blut. Jetzt flattert auch noch eine hohe Rechnung ins Haus - eine Abmahnung wegen illegaler Musikdownloads. Marie versucht um jeden Preis die Rechnung vor ihrer Mutter zu verbergen. Doch jeder Versuch an Geld zu kommen scheitert. Bis Marie ein unmoralisches Angebot erhält ...

