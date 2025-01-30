Der Ausländer, meine Tochter und ichJetzt kostenlos streamen
Folge 92: Der Ausländer, meine Tochter und ich
Die Enttäuschung sitzt noch immer tief: Vor Jahren wurde Nadja Brandt (44) von ihrer großen Liebe Mustafa, einem Türken, verlassen. Nadjas Hass auf Ausländer ist seitdem grenzenlos. Als ihre Tochter Mia (17) ihren neuen afghanischen Freund vorstellt, ist Nadja geschockt! Rennt Mia nun in dasselbe Unglück? Nadja liefert den jungen Mann, der sich illegal in Deutschland aufhält, an die Polizei und merkt nicht, dass sie dabei ist ihre Tochter für immer zu verlieren.
