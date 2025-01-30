Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 95: Falsche Schlange
23 Min.Ab 12
Wenn Liebe blind macht, kann das ein blutiges Ende nehmen. Nach dem Tod seiner Frau Lea hat Jens Baumgartner (36) nur für seine 17-jährige Tochter Paula gelebt. Doch als Maria in sein Leben tritt, schwebt der Werbeagenturchef endlich wieder auf Wolke Sieben. Er merkt nicht, dass seine Herzdame Tochter Paula lieber heute als morgen los wäre und dabei vor nichts zurückschreckt. Wie weit die falsche Schlange aber tatsächlich geht, merkt Jens erst, als es schon fast zu spät ist.


