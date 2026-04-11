Schlag den Star
Folge 2: Folge 2
296 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Bulle gegen Bergretter. Pottromantik gegen Alpenidylle. Baum gegen Ströbel. Heute treten die Schauspieler Henning Baum und Sebastian Ströbel in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Den Sieger erwartet eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
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Schlag den Star
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen