Folge 1: ProSieben vs. SAT.1: Die Jubiläumsshow!
11.01.2026
Rote Sieben gegen bunter Ball. "taff" gegen Frühstücksfernsehen. ProSieben gegen SAT.1. We love! Zur 100. Ausgabe von "Schlag den Star" stellt sich die rote Sieben selbst dem Duell. Annemarie Carpendale, Andrea Kaiser, Thore Schölermann und Simon Gosejohann spielen für ProSieben gegen Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke im SAT.1-Team. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, während Ron Ringguth kommentiert.
