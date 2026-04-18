Harald Glööckler vs. Thorsten Legat: Ein pompööses Duell mit Kasalla!Jetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 3: Harald Glööckler vs. Thorsten Legat: Ein pompööses Duell mit Kasalla!
218 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Dieser Abend bringt nicht nur Kasalla, sondern auch pompööse Unterhaltung! Harald Glööckler und Thorsten Legat messen sich in einem Duell der Extraklasse. Mit Glanz und einer großen Portion Kampfgeist will jeder von ihnen die Siegerprämie gewinnen.
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Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
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