Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen TräumenJetzt kostenlos streamen
Schönbrunner Frühlingsgeschichten
Folge 3: Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Die „Schönbrunner Frühlingsgeschichten“ verbinden Wiener Kultur und Küche, erzählen von Adel und einfachem Volk und zeigen, wie k.u.k.-Traditionen bis ins Biedermeier wirkten. Bekannte Klassiker wie Tafelspitz, Kaiserschmarrn und Sachertorte erscheinen neben weniger Bekanntem. Die Dokumentation mischt historische Szenen mit Gegenwart und präsentiert eine genussvolle Melange aus Geschichte und Geschmack. Regie: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Kreativlösung/Gerald Prüller
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Schönbrunner Frühlingsgeschichten
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Copyrights:© Season 1: ORF 3