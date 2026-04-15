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Schönbrunner Frühlingsgeschichten

Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 15.04.2026
Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen

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Schönbrunner Frühlingsgeschichten

Folge 3: Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Die „Schönbrunner Frühlingsgeschichten“ verbinden Wiener Kultur und Küche, erzählen von Adel und einfachem Volk und zeigen, wie k.u.k.-Traditionen bis ins Biedermeier wirkten. Bekannte Klassiker wie Tafelspitz, Kaiserschmarrn und Sachertorte erscheinen neben weniger Bekanntem. Die Dokumentation mischt historische Szenen mit Gegenwart und präsentiert eine genussvolle Melange aus Geschichte und Geschmack. Regie: Anita Lackenberger Bildquelle: ORF/Produktion West/Kreativlösung/Gerald Prüller

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