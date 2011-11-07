Schöne Schmerzen - Der Tattooreport - Staffel 2 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
Folge 1: Schöne Schmerzen - Der Tattooreport - Staffel 2 Folge 1
50 Min.Folge vom 07.11.2011Ab 6
Wir blicken dem weltweit gefragten, Wiener Tattoo-Künstler Bernie Luther und seinem Sohn Joel über die Schulter.
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Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4