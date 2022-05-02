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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Begehbarer Kleiderschrank vs. Männerhöhle im Keller

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 02.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 1: Begehbarer Kleiderschrank vs. Männerhöhle im Keller

61 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12

Wer will nicht sein eigenes kleines Reich haben? Die Nachbarn Sven und Christian aus Borgloh lassen einen eigenen Männerpanikraum entstehen, während Andy und Petra aus Lemberg ihren Traum vom eigenen Ankleidezimmer wahr werden lassen wollen. Welches Team kann am Ende Profihandwerker Mark Kühler von sich überzeugen?

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