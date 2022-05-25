Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 18vom 25.05.2022
61 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12

Team Kanada vs. Team Superdaddys! Heute geht's beiden Kontrahenten um die Kinder und neuen Konstruktionen für deren Zimmer. Wer lässt die Kinderherzen mit den neuen Möbeln höher schlagen und kann Profi Mark für sich gewinnen?

Kabel Eins
