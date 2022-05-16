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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Die schönste Wohlfühloase für den Außenbereich

Kabel EinsStaffel 4Folge 11vom 16.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 11: Die schönste Wohlfühloase für den Außenbereich

60 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12

Heute tritt das harmonische Ehepaar Martin und Felicia gegen die lauten Rocker-Brüder Alexander und Christian an. Beide Teams haben ihren kahlen Außenbereich satt und wollen sich einen Ort zum Relaxen und Wohlfühlen schaffen. Wer überzeugt am Ende den Profi Mark Kühler?

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