Das Outdoor-Küchen DuellJetzt ohne Werbung streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 13: Das Outdoor-Küchen Duell
61 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Kochen unter freiem Himmel - mit ihren Outdoor-Küchen-Projekten treten der umweltbewusste René und dessen Großcousine Corinna gegen die liebevolle Celina und den zielorientierten Christian an. Wer holt am Ende des Tages den Sieg und ist somit um 1.000 € reicher?
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins