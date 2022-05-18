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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Das Outdoor-Küchen Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 13vom 18.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 13: Das Outdoor-Küchen Duell

61 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Kochen unter freiem Himmel - mit ihren Outdoor-Küchen-Projekten treten der umweltbewusste René und dessen Großcousine Corinna gegen die liebevolle Celina und den zielorientierten Christian an. Wer holt am Ende des Tages den Sieg und ist somit um 1.000 € reicher?

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