Kinderprojekte: Bastelwerkraum vs. SpielplatzJetzt ohne Werbung streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 14: Kinderprojekte: Bastelwerkraum vs. Spielplatz
60 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Heute werden Kinderträume wahr: Outdoor sowie Indoor packen Martin und Talea aus Luckenau sowie Jessica und Michael aus Schmellbachtal ihre Heimwerkerprojekte an. Wer von den Paaren kann den Kindern eine größere Freude bereiten und mit seinem handwerklichen Geschick zudem den Profi Mark Kühler überzeugen?
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins