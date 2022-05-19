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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kinderprojekte: Bastelwerkraum vs. Spielplatz

Kabel EinsStaffel 4Folge 14vom 19.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 14: Kinderprojekte: Bastelwerkraum vs. Spielplatz

60 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12

Heute werden Kinderträume wahr: Outdoor sowie Indoor packen Martin und Talea aus Luckenau sowie Jessica und Michael aus Schmellbachtal ihre Heimwerkerprojekte an. Wer von den Paaren kann den Kindern eine größere Freude bereiten und mit seinem handwerklichen Geschick zudem den Profi Mark Kühler überzeugen?

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