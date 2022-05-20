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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Das Balkon Duell: Wer renoviert besser?

Kabel EinsStaffel 4Folge 15vom 20.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 15: Das Balkon Duell: Wer renoviert besser?

62 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12

Beim heutigen Duell um den Heimwerkerthron entscheidet sich, wer seinen tristen Balkon kreativer umzugestalten vermag - das Vater-Sohn-Duo Andreas und Patrick aus Regensburg oder die Van-Liebhaberinnen Berta und Dascha aus Kiel?

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