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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Mini Balkon Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 17vom 24.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 17: Mini Balkon Duell

62 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12

Das Allgäu trifft auf Berlin. Pascal und Mar, wie auch Johannes und Beni möchten ihre Balkone renovieren. Beide Teams haben dafür bestimmte Vorstellungen. Für die Renovierung sind bei den Teams unter anderem eine Sitzlounge mit neuen Sofas, eine neue Wand, Lichter und Palmen geplant. Alles auf nur einem Mini-Balkon.

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