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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Elternpaar-Duell! Neues Motto fürs Kinderzimmer

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 03.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 2: Elternpaar-Duell! Neues Motto fürs Kinderzimmer

61 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12

Im heutigen Duell wollen die zwei Elternpaare Valerie und Steffen sowie Corina und Marcel die tristen Kinderzimmer ihrer Goldschätze in kreative Motto-Räume verwandeln. Reichen beiden Teams die 36 Stunden für ihre Projekte? Und welches Team kann am Ende Profihandwerker Mark Kühler von sich überzeugen?

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