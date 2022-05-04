Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Das Chaos-Keller Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 04.05.2022
Joyn+
Das Chaos-Keller Duell

Das Chaos-Keller DuellJetzt ohne Werbung streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 3: Das Chaos-Keller Duell

60 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12

Wer kann besser Ordnung im Keller schaffen? Im gemütlichen Winkel in Brandenburg sowie im beschaulichen Adelzhausen in Bayern machen sich die Heimhandwerker an die Arbeit, um den Schandfleck eines jeden Eigenheims aufzuräumen: den Keller. Welches Ehepaar holt am Ende den Sieg - Jens und Diana oder Lydia und Jörg?

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen