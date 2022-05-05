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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Mutter-Tochter-Duo vs. Pärchen! Esszimmer-Renovierung

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 05.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 4: Mutter-Tochter-Duo vs. Pärchen! Esszimmer-Renovierung

60 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12

Im heutigen Duell tritt das Paar Tamara und Michael gegen das energiegeladene Mutter-Tochter-Duo Lisa und Lena an. Beide Teams wollen den Platz in ihren Esszimmern besser nutzen, weshalb die Räume komplett umgestaltet werden. Doch bis die ersten Mahlzeiten im neuen Essbereich serviert werden können, muss noch eine Menge passieren.

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