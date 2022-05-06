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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 06.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 5: Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?

61 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12

Diesmal kämpfen Schwiegervater Christian und Schwiegersohn Patrick aus Schmallenberg gegen die besten Freunde Nico und Christian aus Paderborn im Darts-Zimmer-Duell um die Heimwerker-Krone. Wer wird am Ende das Rennen machen und den Profi überzeugen?

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