Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?Jetzt ohne Werbung streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 5: Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?
61 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
Diesmal kämpfen Schwiegervater Christian und Schwiegersohn Patrick aus Schmallenberg gegen die besten Freunde Nico und Christian aus Paderborn im Darts-Zimmer-Duell um die Heimwerker-Krone. Wer wird am Ende das Rennen machen und den Profi überzeugen?
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins