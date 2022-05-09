Familien-Duell: Die große Kinderzimmer RenovierungJetzt ohne Werbung streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 6: Familien-Duell: Die große Kinderzimmer Renovierung
61 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Heute dreht sich alles um den gut gebetteten Schlaf: In Emmerich baut Tom sein altes Kinderzimmer mithilfe seines Stiefvaters Jochen "altersgerecht" um. In Bad Endbach hingegen soll bei der Patchwork-Familie von Carmen und Matthias das ehemalige Kinderzimmer des ältesten Sohnes in neuem Glanz erstrahlen. Wer macht am Ende das Rennen?
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins