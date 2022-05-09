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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Familien-Duell: Die große Kinderzimmer Renovierung

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 09.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 6: Familien-Duell: Die große Kinderzimmer Renovierung

61 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12

Heute dreht sich alles um den gut gebetteten Schlaf: In Emmerich baut Tom sein altes Kinderzimmer mithilfe seines Stiefvaters Jochen "altersgerecht" um. In Bad Endbach hingegen soll bei der Patchwork-Familie von Carmen und Matthias das ehemalige Kinderzimmer des ältesten Sohnes in neuem Glanz erstrahlen. Wer macht am Ende das Rennen?

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