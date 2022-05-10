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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Das Terrassen-Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 7vom 10.05.2022
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 7: Das Terrassen-Duell

61 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 12

Beim heutigen Heimwerker-Duell treten das Ehepaar Ira und Hartmut gegen die besten Freunde Sascha und Nico an. Beide Teams haben ein Ziel vor Augen - endlich eine schöne, neue Terrasse und mit dem Resultat natürlich auch den Profi Mark überzeugen sowie den Sieg holen. Wem wird das am Ende gelingen?

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