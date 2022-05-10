Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 7: Das Terrassen-Duell
61 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 12
Beim heutigen Heimwerker-Duell treten das Ehepaar Ira und Hartmut gegen die besten Freunde Sascha und Nico an. Beide Teams haben ein Ziel vor Augen - endlich eine schöne, neue Terrasse und mit dem Resultat natürlich auch den Profi Mark überzeugen sowie den Sieg holen. Wem wird das am Ende gelingen?
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins