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Schuldfrage

Der Fall Anna

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 09.04.2026
Der Fall Anna

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Schuldfrage

Folge 1: Der Fall Anna

72 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6

Der Fall Anna hat Österreich erschüttert. Im Videopodcast „Schuldfrage“ rekonstruieren Magdalena Punz (PULS 24), Jan Michael Marchart (Der Standard) und Strafverteidigerin Anna Mair den Prozess Schritt für Schritt. Gemeinsam ordnen sie die Fakten ein, analysieren die mediale Berichterstattung und erklären, was der Fall über unser Rechtssystem verrät. Sachlich, fundiert, einordnend.

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