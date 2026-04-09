Schuldfrage
Folge 1: Der Fall Anna
72 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
Der Fall Anna hat Österreich erschüttert. Im Videopodcast „Schuldfrage“ rekonstruieren Magdalena Punz (PULS 24), Jan Michael Marchart (Der Standard) und Strafverteidigerin Anna Mair den Prozess Schritt für Schritt. Gemeinsam ordnen sie die Fakten ein, analysieren die mediale Berichterstattung und erklären, was der Fall über unser Rechtssystem verrät. Sachlich, fundiert, einordnend.
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Genre:Krimi
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat1. PULS 4