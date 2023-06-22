Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 1: Stadt, Land, See

ATV
Staffel 1
Folge 1
vom 22.06.2023
49 Min.
Folge vom 22.06.2023
Ab 6

Während am Neusiedlersee ehrenamtlich Müll gesammelt wird und am Ottensteiner Stausee die Wasserrettung allerlei Kuriositäten auftaucht, tummeln sich am Neufelder Seefest partylustige Polterer, Jugendliche und Familien.

