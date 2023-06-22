Staffel 1 Folge 1: Stadt, Land, SeeJetzt kostenlos streamen
See Olé
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Stadt, Land, See
49 Min. Ab 6
Während am Neusiedlersee ehrenamtlich Müll gesammelt wird und am Ottensteiner Stausee die Wasserrettung allerlei Kuriositäten auftaucht, tummeln sich am Neufelder Seefest partylustige Polterer, Jugendliche und Familien.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
