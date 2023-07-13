Zum Inhalt springenBarrierefrei
See Olé

Staffel 1 Folge 4: Spaß in Reih und Glied

ATVStaffel 1Folge 4vom 13.07.2023
Staffel 1 Folge 4: Spaß in Reih und Glied

Staffel 1 Folge 4: Spaß in Reih und GliedJetzt kostenlos streamen

See Olé

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Spaß in Reih und Glied

47 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 6

In dieser Folge stehen Selbstverteidigung mit Krav Maga Star Thomas, Feierlichkeiten beim Zeltfest am Neusiedler See und Tauchkurse am Neufelder See am Programm. In der Seeschlacht tritt Alleinunterhalter Frankie Fortyn auf: beim Line Dance geht die Post ab.

