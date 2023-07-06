Staffel 1 Folge 3: Von Läufern und SammlernJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Von Läufern und Sammlern
49 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 6
Partymodus an! Es geht zum Tanzabend in die Seeschlacht und zum Jedermann Extreme Gaudelauf in die Steiermark, bei dem Kondition und Trinkfestigkeit gefragt sind. Ebenfalls wieder dabei: Der Franz vom Neusiedler See - der "Mentor" schmeißt eine kleine Grillfeier.
Produktion:AT, 2023
