Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Fischen in der 0,5 Liter-Klasse
47 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6
Der Neusiedler See ist der Himmel auf Erden für Franz und seine Fischermänner, während in der Seeschlacht ein Thai-Fest über die Bühne geht. Am Campingplatz Neufelder See wird ebenfalls gefeiert - Anlass ist der Maibaum.
Produktion:AT, 2023
