Sehnsuchtsorte von einst - Bad GasteinJetzt kostenlos streamen
Sehnsuchtsorte von einst
Folge 1: Sehnsuchtsorte von einst - Bad Gastein
44 Min.Folge vom 08.08.2026
Vom mondänen Kurort zum kreativen Hotspot: Bad Gastein war über Jahrzehnte Sehnsuchtsort für Aristokratie, Prominenz und Kunstschaffende. Nach Jahren des Verfalls entstehen heute neue Nutzungen in den historischen Gebäuden. Die Dokumentation zeichnet den Wandel des Ortes zwischen Vergangenheit und Gegenwart nach. Bildquelle: ORF/Interspot (Interspot Film GmbH)/Gabriel Krajanek
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Sehnsuchtsorte von einst
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Copyrights:© Season 1: ORF 2