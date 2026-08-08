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Sehnsuchtsorte von einst

Sehnsuchtsorte von einst - Bad Gastein

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.08.2026
Sehnsuchtsorte von einst - Bad Gastein

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Sehnsuchtsorte von einst

Folge 1: Sehnsuchtsorte von einst - Bad Gastein

44 Min.Folge vom 08.08.2026

Vom mondänen Kurort zum kreativen Hotspot: Bad Gastein war über Jahrzehnte Sehnsuchtsort für Aristokratie, Prominenz und Kunstschaffende. Nach Jahren des Verfalls entstehen heute neue Nutzungen in den historischen Gebäuden. Die Dokumentation zeichnet den Wandel des Ortes zwischen Vergangenheit und Gegenwart nach. Bildquelle: ORF/Interspot (Interspot Film GmbH)/Gabriel Krajanek

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