Sehnsuchtsorte von einst - TangerJetzt kostenlos streamen
Sehnsuchtsorte von einst
Folge 2: Sehnsuchtsorte von einst - Tanger
44 Min.Folge vom 15.08.2026
Tanger hat seinen besonderen Zauber über Jahrzehnte bewahrt. Einst Freihandelszone und Treffpunkt für Künstler, Millionäre und Abenteurer, ist die nordmarokkanische Stadt heute ein modernes Finanz- und Handelszentrum. Matthias Heeder folgt den Spuren dieser wechselvollen Geschichte und fragt, wie Tanger zwischen Tradition und Moderne seinen Charakter bewahrt. Ein persönliches Porträt einer Stadt zwischen Orient und Okzident. Bildquelle: ORF/Kickfilm/Interspot/Gabriel Krajanek
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Sehnsuchtsorte von einst
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