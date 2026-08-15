Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehnsuchtsorte von einst

Sehnsuchtsorte von einst - Tanger

ORF2Staffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Sehnsuchtsorte von einst - Tanger

Sehnsuchtsorte von einst - TangerJetzt kostenlos streamen

Sehnsuchtsorte von einst

Folge 2: Sehnsuchtsorte von einst - Tanger

44 Min.Folge vom 15.08.2026

Tanger hat seinen besonderen Zauber über Jahrzehnte bewahrt. Einst Freihandelszone und Treffpunkt für Künstler, Millionäre und Abenteurer, ist die nordmarokkanische Stadt heute ein modernes Finanz- und Handelszentrum. Matthias Heeder folgt den Spuren dieser wechselvollen Geschichte und fragt, wie Tanger zwischen Tradition und Moderne seinen Charakter bewahrt. Ein persönliches Porträt einer Stadt zwischen Orient und Okzident. Bildquelle: ORF/Kickfilm/Interspot/Gabriel Krajanek

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sehnsuchtsorte von einst
ORF2
Sehnsuchtsorte von einst

Sehnsuchtsorte von einst

Alle 1 Staffeln und Folgen