Sehr Witzig!? mit Caroline Athanasiadis vom 31.08.2020

PULS 4Staffel 8Folge 2vom 31.08.2020
Folge 2: Sehr Witzig!? mit Caroline Athanasiadis vom 31.08.2020

46 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 6

Diese frischen Witze sorgen für ein Lachmuskeltraining der besonderen Art. Am Montag, den 31. August macht Kernölamazonin Caroline Athanasiadis einen Abstecher ins PULS 4-Studio und nimmt am beliebten Witzestammtisch Platz. Gemeinsam witzeln Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster mit der "Urwienerin" mit griechischen Wurzeln um die heiß-begehrte Witzekrone.

