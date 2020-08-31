Sehr Witzig!? mit Caroline Athanasiadis vom 31.08.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Sehr Witzig!? mit Caroline Athanasiadis vom 31.08.2020
Diese frischen Witze sorgen für ein Lachmuskeltraining der besonderen Art. Am Montag, den 31. August macht Kernölamazonin Caroline Athanasiadis einen Abstecher ins PULS 4-Studio und nimmt am beliebten Witzestammtisch Platz. Gemeinsam witzeln Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster mit der "Urwienerin" mit griechischen Wurzeln um die heiß-begehrte Witzekrone.
