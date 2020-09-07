Sehr Witzig!? mit Martin Semmelrogge vom 07.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Sehr Witzig!? mit Martin Semmelrogge vom 07.09.2020
Martin Semmelrogge gibt sein Debut am Witzestammtisch: Der Kultschauspieler findet sich im PULS 4-Studio ein und witzelt mit dem lustigsten Trio Österreichs um die Witze-Krone. Doch nicht nur für ein großes Pointenfeuerwerk ist gesorgt. Der Schauspieler und Synchronsprecher spricht auch über die Anfänge seiner Karriere und erzählt von seiner Leidenschaft, dem Motorradfahren, und dem "Lebenslauf" seines Bikes.
