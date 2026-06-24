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Seitenblicke Sommerbühne

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ORF2Staffel 1Folge 17vom 24.06.2026
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Seitenblicke Sommerbühne

Folge 17: Seitenblicke Sommerbühne

6 Min.Folge vom 24.06.2026

Auch diesen Sommer besucht das "Seitenblicke"-Team wieder die österreichischen Sommerbühnen und zeigt wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land. Christian Reichhold präsentiert die Events und Sommer-Premieren zwischen Bodensee und Neusiedlersee, die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten. Im Musikverein Graz steht Asmik Grigorian im Mittelpunkt, die Sommerspiele Melk präsentieren "Das Ministerium der Wahrheit", und das Sommernachtskonzert Schönbrunn der Wiener Philharmoniker sorgte für einen glanzvollen musikalischen Start in den TV-Kultursommer.

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