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Seitenblicke Sommerbühne
Folge 22: Seitenblicke Sommerbühne
5 Min.Folge vom 29.07.2026
Auch im Sommer 2026 besucht das "Seitenblicke"-Team wieder die Sommerbühnen Österreichs und zeigt wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land. Christian Reichhold (ORF) präsentiert die Events und Sommer-Premieren zwischen Bodensee und Neusiedler See, die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten.
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Seitenblicke Sommerbühne
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