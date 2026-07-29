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Seitenblicke Sommerbühne

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ORF2Staffel 1Folge 22vom 29.07.2026
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Seitenblicke Sommerbühne

Folge 22: Seitenblicke Sommerbühne

5 Min.Folge vom 29.07.2026

Auch im Sommer 2026 besucht das "Seitenblicke"-Team wieder die Sommerbühnen Österreichs und zeigt wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land. Christian Reichhold (ORF) präsentiert die Events und Sommer-Premieren zwischen Bodensee und Neusiedler See, die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten.

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