Seitenblicke Weekend vom 28.09.2025
Folge vom 27.09.2025
Adriana Zartl feiert 50er | Agnes Husslein-Arco verabschiedet sich mit „Die Linie“ | Burgenländischer Kabarettpreis 2025 | Die „Damenwiesn“ auf dem Münchner Oktoberfest | Vereinigte Bühnen Wien eröffnen Musical-Saison | Charity Dinner mit Wolfgang Puck | Eröffnung der Wiener Kaiser-Wiesn | Gitta Saxx auf der Suche nach DJ-Location auf Mallorca | Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung verliehen | Neuinszenierung der Zauberflöte an der Volksoper
