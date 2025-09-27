Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 27.09.2025
Folge vom 27.09.2025: Seitenblicke Weekend vom 28.09.2025

18 Min.Folge vom 27.09.2025

Adriana Zartl feiert 50er | Agnes Husslein-Arco verabschiedet sich mit „Die Linie“ | Burgenländischer Kabarettpreis 2025 | Die „Damenwiesn“ auf dem Münchner Oktoberfest | Vereinigte Bühnen Wien eröffnen Musical-Saison | Charity Dinner mit Wolfgang Puck | Eröffnung der Wiener Kaiser-Wiesn | Gitta Saxx auf der Suche nach DJ-Location auf Mallorca | Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung verliehen | Neuinszenierung der Zauberflöte an der Volksoper

