Seitenblicke Weekend vom 23.11.2025
23.11.2025
"Schönen, guten Abend": Premiere für Florian Scheuba | Gala: "Harley Davidson Charity" | Lizz Görgl stelle neues Buch vor | MAK: Künstlerinnen-Dinner 2025 | Roxane Duran - Neue Buhlschaft 2026 | Lenz Moser: Herbstfest und Weintaufe | Charity-Event für UNICEF | Österreichischer Buchpreis verliehen | Setbesuch: "Das Vergessen" | Pro Juventute - Spendengala
