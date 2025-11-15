Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seitenblicke Weekend vom 16.11.2025

ORF2Folge vom 15.11.2025
16 Min.Folge vom 15.11.2025

Lena Hoschek feiert 20-jähriges Bestehen | Parov Stelar gewährt neue Einblicke | "Palazzo" Premiere im Wiener Prater | 10 Jahre „Loose Tie“ | Shoppen für den guten Zweck | Restaurant- & Weinguide-Präsentation | Premiere von „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ | „Mut zur Sichtbarkeit - Das Götter-Event“ | Kochende Boy Band mischt auf | Ist Michael Patrick Kelly doch Österreicher?

