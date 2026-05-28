Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen
Folge 6: Seitenwechsel
57 Min.Folge vom 28.05.2026
"Seitenwechsel" liefert einen unterhaltsamen und überraschenden Auftakt zur Fußball-WM: Grissemann und Prohaska treffen auf Toni Polster, Irene Fuhrmann, Lou Lorenz-Dittlbacher und Peter Filzmaier. Sie sprechen über geheime WM-Erlebnisse, politische Hintergründe und die Chancen des ÖFB-Teams. Rollenwechsel, Torwandschießen und ein musikalisches Finale sorgen für humorvolle und ebenso spannende Momente. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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