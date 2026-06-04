Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen

Seitenwechsel

ORF1Staffel 1Folge 7vom 04.06.2026
Seitenwechsel

SeitenwechselJetzt kostenlos streamen

Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen

Folge 7: Seitenwechsel

53 Min.Folge vom 04.06.2026

Die Fußball-WM 2026 rückt näher, und das österreichische Team setzt auf mentale Stärke. Christoph Grissemann und Herbert Prohaska analysieren psychische Schwächen der Gegner und wollen sie mit Schmäh aus dem Konzept bringen. Unterstützt werden sie von Gästen wie Semino Rossi, Roman Mählich und Alina Zellhofer. Humor, Torwandschießen und ein Finale mit Prohaska & Pete Art runden das Programm ab. Bildquelle: Klaus Titzer/ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen
ORF1
Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen

Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen

Alle 1 Staffeln und Folgen