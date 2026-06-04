Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen
Folge 7: Seitenwechsel
53 Min.Folge vom 04.06.2026
Die Fußball-WM 2026 rückt näher, und das österreichische Team setzt auf mentale Stärke. Christoph Grissemann und Herbert Prohaska analysieren psychische Schwächen der Gegner und wollen sie mit Schmäh aus dem Konzept bringen. Unterstützt werden sie von Gästen wie Semino Rossi, Roman Mählich und Alina Zellhofer. Humor, Torwandschießen und ein Finale mit Prohaska & Pete Art runden das Programm ab. Bildquelle: Klaus Titzer/ORF
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