Seltsame Kreaturen
Folge 4: Krabbeltiere
23 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Auf der ganzen Welt existieren zahlreiche seltsam aussehende Tiere mit kuriosen Fähigkeiten. Diese besonderen Begabungen helfen den Arten, sich gegen Feinde zu schützen. Zudem beschäftigt sich die Doku-Serie mit der Verwandtschaft zwischen dem T-Rex und Hühnern.
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Seltsame Kreaturen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2015
Altersfreigabe:
6
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