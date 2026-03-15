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Seltsame Kreaturen

Immer ein As im Ärmel

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
Immer ein As im Ärmel

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Seltsame Kreaturen

Folge 6: Immer ein As im Ärmel

24 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Auf der ganzen Welt existieren zahlreiche seltsam aussehende Tiere mit kuriosen Fähigkeiten. Diese besonderen Begabungen helfen den Arten, sich gegen Feinde zu schützen. Zudem beschäftigt sich die Doku-Serie mit der Verwandtschaft zwischen dem T-Rex und Hühnern.

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