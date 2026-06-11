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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der mörderische Trophäensammler

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 11.06.2026
Der mörderische Trophäensammler

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 10: Der mörderische Trophäensammler

40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

In dem kleinen Örtchen Zachary in Louisiana werden Anfang der 90er-Jahre zwei Frauen brutal ermordet. Der Täter lässt ein spezielles Verhaltensmuster erkennen: Er entwendet stets die Schlüssel seiner Opfer. Jahre später ereignen sich ähnliche Verbrechen im nahegelegenen Baton Rouge - und auch hier tritt das Markenzeichen des Killers auf. Die Ermittler setzen nun alles daran, den Serienmörder zu fassen, bevor er erneut zuschlagen kann.

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