Der mörderische TrophäensammlerJetzt kostenlos streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 10: Der mörderische Trophäensammler
40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
In dem kleinen Örtchen Zachary in Louisiana werden Anfang der 90er-Jahre zwei Frauen brutal ermordet. Der Täter lässt ein spezielles Verhaltensmuster erkennen: Er entwendet stets die Schlüssel seiner Opfer. Jahre später ereignen sich ähnliche Verbrechen im nahegelegenen Baton Rouge - und auch hier tritt das Markenzeichen des Killers auf. Die Ermittler setzen nun alles daran, den Serienmörder zu fassen, bevor er erneut zuschlagen kann.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED /