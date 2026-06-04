Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 9: Tödliche Fesseln
35 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 16
Im Januar 1974 beginnt eine grausame Mordserie in Witchita, Kansas. Ein Unbekannter dringt in ein Haus ein und tötet vier Mitglieder einer Familie. Der Killer meldet sich telefonisch bei der Polizei und führt diese zu einem Brief, in dem er seine Taten detailliert schildert und sich selbst den Spitznamen "BTK-Killer" gibt. Dennoch gelingt es nicht, einen Verdächtigen zu ermitteln. Erst dreißig Jahre später macht der Mörder einen Fehler ...
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED