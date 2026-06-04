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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Tödliche Fesseln

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 04.06.2026
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 9: Tödliche Fesseln

35 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 16

Im Januar 1974 beginnt eine grausame Mordserie in Witchita, Kansas. Ein Unbekannter dringt in ein Haus ein und tötet vier Mitglieder einer Familie. Der Killer meldet sich telefonisch bei der Polizei und führt diese zu einem Brief, in dem er seine Taten detailliert schildert und sich selbst den Spitznamen "BTK-Killer" gibt. Dennoch gelingt es nicht, einen Verdächtigen zu ermitteln. Erst dreißig Jahre später macht der Mörder einen Fehler ...

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