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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Albtraum in New York

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 09.04.2026
Albtraum in New York

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 2: Albtraum in New York

41 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

In den 70er Jahren zieht ein eiskalter Killer durch New York City und schießt wahllos mit einem 44-Kaliber-Revolver auf Menschen. Nach mehreren Morden fängt er an, verstörende Briefe für die Polizei zu hinterlassen, in denen er die Beamten verhöhnt und sich selbst als "Son of Sam" bezeichnet. Er versetzt die Stadt in Angst und Schrecken, bis ein Strafzettel schließlich einen Hinweis liefern kann.

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