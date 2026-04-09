Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 2: Albtraum in New York
41 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
In den 70er Jahren zieht ein eiskalter Killer durch New York City und schießt wahllos mit einem 44-Kaliber-Revolver auf Menschen. Nach mehreren Morden fängt er an, verstörende Briefe für die Polizei zu hinterlassen, in denen er die Beamten verhöhnt und sich selbst als "Son of Sam" bezeichnet. Er versetzt die Stadt in Angst und Schrecken, bis ein Strafzettel schließlich einen Hinweis liefern kann.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED