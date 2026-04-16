Der Pate der 5th AvenueJetzt kostenlos streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 3: Der Pate der 5th Avenue
40 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Eine Nachbarschaft in Brooklyn lebt in Angst und Schrecken: Ein Serienmörder zieht durch die Straßen und erschießt mehrere Ladenbesitzer nach Feierabend in deren Geschäften. Die Leichen seiner Opfer bedeckt er mit Kleidung, die er vor Ort findet.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED