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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der Pate der 5th Avenue

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 16.04.2026
Der Pate der 5th Avenue

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 3: Der Pate der 5th Avenue

40 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Eine Nachbarschaft in Brooklyn lebt in Angst und Schrecken: Ein Serienmörder zieht durch die Straßen und erschießt mehrere Ladenbesitzer nach Feierabend in deren Geschäften. Die Leichen seiner Opfer bedeckt er mit Kleidung, die er vor Ort findet.

Weitere Folgen in Staffel 2

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