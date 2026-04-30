Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 4: Der Tierkreis
40 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Im Mai 1990 beginnt in New York City eine schreckliche Mordserie: Ein Killer sucht seine Opfer gezielt nach deren Sternzeichen aus und hinterlässt an den Tatorten Zeichnungen mit seinen weiteren Plänen. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Täter hat es auf alle zwölf Zeichen des Tierkreises abgesehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED /