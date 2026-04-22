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Servus um 3

Alles aufgeben, um alles zu gewinnen: Ein Paar erobert im Camper die Welt

ServusTVStaffel 1Folge 11vom 22.04.2026
Alles aufgeben, um alles zu gewinnen: Ein Paar erobert im Camper die Welt

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Folge 11: Alles aufgeben, um alles zu gewinnen: Ein Paar erobert im Camper die Welt

25 Min.Folge vom 22.04.2026

Was passiert, wenn man aufhört zu warten und einfach loslegt? Emely und Dominik Stolzmann haben ihr Haus verkauft, ihre Jobs gekündigt und fast alles, was sie besaßen, weggegeben. Jetzt brechen sie mit ihrem Camper "Rosi" zu einer Weltreise auf - ohne Zeitplan, ohne Sicherheitsnetz, ohne Rückfahrkarte. Michaela Fuchs trifft das Paar kurz vor seiner Abreise: Wie man lernt loszulassen, was Freiheit wirklich kostet - und warum Vollgas manchmal der einzig richtige Gang ist.

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