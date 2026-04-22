Alles aufgeben, um alles zu gewinnen: Ein Paar erobert im Camper die WeltJetzt kostenlos streamen
Servus um 3
Folge 11: Alles aufgeben, um alles zu gewinnen: Ein Paar erobert im Camper die Welt
25 Min.Folge vom 22.04.2026
Was passiert, wenn man aufhört zu warten und einfach loslegt? Emely und Dominik Stolzmann haben ihr Haus verkauft, ihre Jobs gekündigt und fast alles, was sie besaßen, weggegeben. Jetzt brechen sie mit ihrem Camper "Rosi" zu einer Weltreise auf - ohne Zeitplan, ohne Sicherheitsnetz, ohne Rückfahrkarte. Michaela Fuchs trifft das Paar kurz vor seiner Abreise: Wie man lernt loszulassen, was Freiheit wirklich kostet - und warum Vollgas manchmal der einzig richtige Gang ist.
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