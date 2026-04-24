24. April - Servus um 3Jetzt kostenlos streamen
Servus um 3
Folge 14: 24. April - Servus um 3
55 Min.Folge vom 24.04.2026
Was bewegt Österreich? Worüber spricht, diskutiert und spekuliert das Land aktuell? Spannende Geschichten, aufregende Reportagen und interessante Menschen - täglich ab 15 Uhr bei „Servus um 3“! Die Moderatoren der Sendung sind Gerald Schober und Judith Nagiller.
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